Val Passiria, scivola per 150 metri: morto cacciatore

SAN MARTINO IN PASSIRIA. Tragico incidente stamane, 14 dicembre, in val Passiria, dove un cacciatore è morto dopo essere scivolato per circa 150 metri mentre cacciava i camosci.

E’ accaduto in una valle laterale della Passiria, all'altezza di San Martino. A dare l’allarme un compagno di caccia della vittima.

Sul posto il Pelikan 2 e il soccorso alpino, ma l’uomo sarebbe stato trovato deceduto.