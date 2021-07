Val Gardena, alpinista precipita per 200 metri e muore

FUNES. Tragico incidente in montagna oggi pomeriggio in Val Gardena. Secondo le prime informazioni, attorno alle 17.15 un alpinista è precipitato per circa 200 metri mentre affrontava la forcella Pana sul Seceda. Si tratta di una via tra ghiaioni e rocce, a tratti esposta, ma non particolarmente difficile.

Nulla hanno potuto i soccorritori per salvarlo: è morto sul colpo.

In azione l'elicottero d'emergenza Pelikan 2, i soccorritori della Val Gardena e i carabinieri.