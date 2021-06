Vaccino Covid: oltre 20.000 prenotazioni da under 40 in Trentino

TRENTO. In tarda mattinata di oggi (15 giugno) si sono registrate oltre 20.000 prenotazioni ad una prima dose del vaccino anti-covid per la fascia di età fra i 18 e i 39 anni.

Lo rende noto l'assessora della Provincia di Trento Stefania Segnana, precisando che non ci sono stati particolari inconvenienti dal punto di vista tecnico.

"Gli appuntamenti sono stati poi distribuiti in un arco temporale un po' più lungo rispetto all'ordinario. Appena avremo ulteriori dosi a disposizione - prosegue Segnana - apriremo nuovamente a questa fascia di età, intanto proseguono le prenotazioni per tutte le persone dai 40 anni in su, sia al Cup on line che presso il proprio medico di medicina generale".