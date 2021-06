Vaccini: sabato e domenica aperti gli hub di Pinzolo e Sèn Jen

TRENTO. Prosegue la campagna di vaccinazione in Trentino che ha ormai superato ampiamente le 400.000 dosi somministrate con nuovi appuntamenti.

Nel week end infatti apriranno gli hub vaccinali di Pinzolo e di Sèn Jan gestiti dalla Federazione trentina della Cooperazione, in virtù di un progetto condiviso con il Coordinamento imprenditori e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

“La campagna di vaccinazione compie un nuovo passo in avanti - è il commento dell'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana - grazie infatti al prezioso contributo della Cooperazione, sabato e domenica saranno disponibili due nuovi punti vaccinali a supporto delle zone di montagna.

La sfida al Coronavirus prosegue, ma è una sfida che possiamo vincere solo uniti, con il supporto di tutte le componenti della società e, soprattutto, fornendo servizi ai nostri cittadini anche nelle valli: la messa a disposizione degli hub vaccinali a Pinzolo e a Sèn Jan di Fassa si muove in questa direzione, vuole fornire un servizio capillare in un'ampia fascia oraria.

Vaccinarsi è una responsabilità collettiva, è necessario per rimettere in sicurezza il nostro territorio e, in definitiva, tutti noi".

Il punto vaccinale di Pinzolo è situato in via della Pace 10, nella palestra delle scuole medie, mentre quello di San Giovannni di Fassa - Sèn Jan si trova presso la palestra comunale in Strada del Veisc.

Un team di professionisti della Cooperazione è a supporto dell’Azienda Sanitaria locale per aumentare la copertura vaccinale trentina. I giorni ed orari disponibili sono sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 dalle 9 alle 18. Le prenotazioni avvengono tramite il cup online di Apss.