Vaccini: per l’indice YouTrend, il Trentino è in testa

Potenza dei social. Ad Huttington Beach, in California, un giovane aveva annunciato su Tik Tok la sua festa di compleanno. Ebbene, in oltre 2.500 sono accorsi, autoinvitandosi, e la festa è presto degenerata. A parte la scarsa attenzione per le normative anti-Covid, moltissime persone si sono abbandonate a ogni tipo di vandalismo, con scene da guerriglia urbana. La polizia è intervenuta per riportare la calma, arrestando 150 giovani.