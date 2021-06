Vaccini, in Trentino prenotati 9mila 45-49enni, meno del 25%. Da lunedì via alla fascia 40-44

TRENTO. Sono quasi 9.000 - alle 13 di oggi - su un bacino di circa 40.000 aventi diritto in Trentino, le persone nella fascia 45-49 anni che si sono prenotate per la somministrazione del vaccino anti-covid, a seguito dell'apertura ai nati dal 1972 al 1976 scattata dalle 23 di giovedì 3 giugno.

Lunedì sera, 7 giugno, toccherà invece ai 40-44enni, ovvero i nati dal 1977 al 1981, che potranno fissare anche loro il proprio turno di somministrazione entrando nel Cup dell'Azienda sanitaria trentina. Lo comunica la Provincia.

Intanto in Primiero saranno vaccinati con le ultime dosi non prenotate in queste ore tutti i cittadini over 45. La Cooperazione trentina ha organizzato l'evento vaccinale per sabato 5 e domenica 6 giugno, a Tonadico, con orario 9 - 18, presso il punto già istituito dall'Azienda sanitaria all'ex Lisiera. Lo rende noto la Comunità di Primiero, che è disponibile in caso di necessità per un supporto alle prenotazioni, anche nella giornata di sabato 5 giugno in presenza (con tessera sanitaria) presso la sede dell'ente, dalle 10 alle 12 o contattando il numero di telefono 340/9923829.