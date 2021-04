Vaccini, in Trentino già 7.502 prenotazioni per la fascia di età 70-74

TRENTO. Alle 11 di questa mattina - comunica la Provincia di Trento - risultavano già 7.502 prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 dei nati dal 1947 al 1951, che si potevano effettuare a partire dalla mezzanotte.

Le prenotazioni per il vaccino anti Covid si effettuano sul portale del Cup online ma rimangono aperte anche le altre prenotazioni, quelle per gli assistiti fra i 75 e i 79 anni, dagli 80 anni in poi, e per le persone ad elevata fragilità o legge 104, per il personale scolastico, sanitario e le forze dell'ordine.

Sono arrivate a quota 105.134 le somministrazioni registrate a ieri mattina, 34.806 riguardano seconde dosi, mentre 46.845 sono quelle riservate ad ultra ottantenni; nella fascia 70-79 anni le somministrazioni finora sono state 14.406.