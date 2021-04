Vaccinazioni, il Trentino apre le prenotazioni per gli over 55

TRENTO. La campagna vaccinale trentina compie un altro importante passo. Oggi, a partire dalle ore 22, potranno prenotare il vaccino, attraverso il Cup-online, i nati tra il 1962 e il 1966. Dal fine settimana, poi, potranno prenotare la vaccinazione anche gli invalidi civili al 100% (con o senza indennità di accompagnamento) e i loro conviventi e caregiver. Su questo fronte si amplia ulteriormente la platea degli aventi diritto al vaccino anti Covid-19, perché da domani si potranno prenotare anche tutte le persone che convivono con un soggetto considerato «estremamente vulnerabile» (fino ad oggi la prenotazione era possibile solo per alcune categorie).

La vaccinazione andrà prenotata come sempre al CUP online nella propria categoria di riferimento. Ricordiamo che è considerato convivente chi vive stabilmente (stessa residenza o domicilio) con la persona disabile o estremamente vulnerabile, mentre è considerato caregiver chi fornisce assistenza alla persona con disabilità in modo continuativo anche se non esclusivo.

Potranno prenotare la vaccinazione i conviventi e i caregiver degli invalidi civili al 100% (con o senza accompagnamento) e i conviventi di tutti i soggetti considerati «estremamente vulnerabili» (che in precedenza hanno ricevuto un invito alla vaccinazione tramite sms).

Al momento della prenotazione al CUP online bisogna compilare un’autocertificazione e indicare il codice fiscale della persona assistita: il sistema controllerà che questa persona rientri effettivamente fra le categorie indicate, secondo quanto previsto dal Piano nazionale vaccini.

Il vaccino sarà somministrato nelle sedi vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari a partire da questo fine settimana. La seconda dose verrà prenotata contestualmente alla prima. Chi ha un medico di medicina generale che aderisce alla campagna vaccinale potrà vaccinarsi dal proprio medico.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, una volta ottenuto l’appuntamento, di presentarsi portando con sé la tessera sanitaria, la prenotazione e il modulo per il consenso alla vaccinazione già compilato. Si raccomanda di presentarsi puntuali, non più di cinque minuti prima, all’appuntamento. Coloro che hanno scelto di vaccinarsi al drive through di Trento sud effettueranno la somministrazione direttamente in macchina; è consigliato presentarsi indossando una maglietta a manica corta per facilitare la somministrazione.