Troppo traffico sulle strade, l’appello degli albergatori ai turisti: «Utilizzate il treno per venire in Alto Adige»

BOLZANO. Il forte aumento del flusso di merci e persone sulle principali strade in Alto Adige, come si è visto domenica 8 agosto, porta ad un ingente aumento del traffico. Questo implica traffico e tempi di attesa sulle strade per i turisti che intendono trascorrere le loro vacanze in Alto Adige. Per ridurre il traffico sulle strade l'Unione albergatori e pubblici esercenti (Hgv) sostiene misure a favore dell'utilizzo di mezzi pubblici per arrivi e partenze in Alto Adige.

«Molti ospiti hanno paura di dover affrontare traffico in autostrada. Soprattutto se si viaggia con bambini si fa un calcolo della distanza della meta delle vacanze dalla propria abitazione», sostiene il presidente Hgv Manfred Pinzger.

Vi sono anche alternative per raggiungere l'Alto Adige. I collegamenti principali dei treni da nord e sud sono stati presi nuovamente in considerazione dopo l'interruzione causa Covid. Anche i collegamenti via autobus viaggiano di nuovo regolarmente. In Alto Adige gli ospiti possono usufruire del servizio "Südtirol Transfer" per raggiungere la loro meta.

«È possibile effettuare la prenotazione per lo shuttle direttamente alla stazione fino alla propria destinazione. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il sito www.suedtiroltransfer.com», sottolinea Markus Silbernagl, gestore di "Südtirol Transfer".

Anche le strutture alberghiere - sostiene il direttore Hgv Thomas Gruber - devono impegnarsi a comunicare la possibilità di raggiungere l'Alto Adige con i mezzi pubblici.