Villazzano, scoppia l’incendio nel bosco in località Grotta

TRENTO. Incendio boschivo nel primo pomeriggio nei boschi di località Grotta a Villazzano sui contrafforti della Maranza. Il fumo, visibile da tutta la città, ha richiamato l'attenzione dei residenti che hanno allertato i vigili del fuoco locali. Alle 14.48 sono intervenuti anche due mezzi dei permanenti di Trento.

La zona, non facilmente raggiungibile, non è abitata ma le fiamme potevano interessare i boschi, sospinti anche dal vento che come da previsioni, ha iniziato a soffiare. C.L.