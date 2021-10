Villazzano, nel sottopasso ferroviario regna l’incuria (e le grate non ci sono più)

TRENTO. La segnalazione arriva direttamente da chi ci deve passare tutti i giorni, e non ne può più di vedere una parte di città lasciata all’incuria. Stiamo parlando del sottopasso ferroviario di Villazzano, un passaggio molto utilizzato ma che non sta certo vivendo – per usare un eufemismo – un suo momento di gloria.

«Segnalo che la vegetazione ha invaso completamente il marciapiede di accesso al sottopasso ferroviario di Villazzano», spiega l’autore della segnalazione.

«Inoltre va denunciato il totale stato di abbandono del sottopasso: sono state rimosse le grate di alcune canalette, molte luci non funzionano e i muri versano in condizioni pietose con infiltrazioni un po' ovunque e scarabocchi spray fatti dai soliti vandali».

Insomma, una situazione tutt’altro che normale.

Il Comune di Trento fa sapere che a breve sarà avviato lo sfalcio della vegetazione in modo da garantire la percorribilità del passaggio, mentre sulle altre problematiche è stata inviata una nota direttamente alle Ferrovie dello Stato, proprietarie della gestione e manutenzione del sottopasso.

