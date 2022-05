Vasco arriva alla Music Arena: «Finalmente torniamo ad assembrarci»

TRENTO. "Finalmente torniamo ad assembrarci, ad accoppiarci". Esordisce così Vasco, all'arrivo alla Trentino Music Arena dove stasera lo attendono 120mila fan. Il Blasco è sceso in elicottero da Fai della Paganella dove alloggia, atterrando all’aeroporto Caproni e poi da lì raggiungendo in macchina l'area del concerto.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video L'arrivo di Vasco alla Trentino Music Arena: "Finalmente torniamo ad assembrarci" Il Vasco Live segna il ritorno dal vivo dopo due anni di pandemia, prima delle undici date del tour

"E' stata dura, ma è finita, finita, finita. Torniamo a fare musica, perché la musica è contro la guerra: ora voglio portare un po' di gioia in tutta Italia", ha detto il Blasco che ieri sera per il suo fan club ha fatto le prove generali.

"Ero molto emozionato e guardavo, guardavo: stasera voglio concentrarmi sullo spettacolo", ha concluso prima di scomparire in camerino.