Vaccini anticipati causa Vinifera: coda a Trento Expo

TRENTO. In attesa che il drive through di Trento Sud nel parcheggio del Palatrento, cambi sede (da giovedì 27 maggio le vaccinazioni saranno effettuate non più nel parcheggio di via Fersina ma nel nuovo drive through in località San Vincenzo) proseguono a ritmo veloce e con un numero maggiore di vaccinandi, le somministrazioni nel padiglione di Trento Expo in via Briamasco 2.

Le maggiori somministrazioni sono state rese necessarie dal fatto che da venerdì 28 a domenica 30, gli spazi messi a disposizione nel compendio di Trento Expo, verranno utilizzati per l’installazione lo svolgimento e lo smontaggio degli stand di Vinifera, che finalmente, quest’anno, torna a svolgersi in presenza.

Così le persone che inizialmente dovevano essere vaccinate nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, sono state avvisate dall’Apss con un sms in cui si indicava l’anticipo della vaccinazione con la nuova data ed il nuovo orario.











Vaccini anticipati causa fiera, c'è la coda a Trento Expo Proseguono a ritmo veloce e con un numero maggiore di vaccinandi, le somministrazioni nel padiglione di Trento Expo in via Briamasco 2. Le maggiori somministrazioni sono state rese necessarie dal fatto che da venerdì 28 a domenica 30, gli spazi messi a disposizione nel compendio di Trento Expo, verranno utilizzati per l’installazione lo svolgimento e lo smontaggio degli stand di Vinifera, che finalmente, quest’anno, torna a svolgersi in presenza.

Le somministrazioni di Pfeizer, quindi, nei 9 box, si sono aggiunte a quelle già programmate da tempo. I volontari della Protezione civile smistano le persone per l’accettazione, quindi per il secondo controllo dove vengono nuovamente rimesse in fila prima di accedere, misurare la temperatura, igienizzare le mani, fare l’anamnesi e quindi sottoporsi alla vaccinazione prima di attendere i 15 minuti canonici ed infine andarsene, senza aver avuto almeno al momento, alcun passaporto, carta verde o documento che attesti l’avvenuto completamento delle dosi.

Per quanto riguarda il nuovo through di San Vincenzo, verso Mattarello, le persone che hanno prenotato la vaccinazione al drive through del PalaTrento sono state avvisate con un sms del cambio della sede del centro vaccinale.

Per favorire il regolare flusso alle vaccinazioni, l’Apss ricorda di rispettare gli orari dell’appuntamento e di non arrivare con troppo anticipo. Per ridurre i tempi si consiglia di indossare una maglietta con le maniche corte e di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati. I moduli sono scaricabili dal sito Apss all’indirizzo: https://www.apss.tn.it/Documenti-e- dati/Modulistica/Moduli-vaccinazione-anti-Covid-19