Trento, va a fare il tampone e gli rubano la bicicletta

TRENTO. Va in farmacia a fare il tampone e gli rubano la bicicletta. La disavventura è toccata ad uno studente trentino, Alex, che lancia un appello sperando che qualcuno possa aiutarlo a ritrovare la sua due ruote.

"Sono – scrive – uno studente delle superiori di Trento con una grandissima passione per la bici. Questo pomeriggio , 13 aprile, mi sono recato alla farmacia Santa Chiara, vicino a Piazza Fiera, per fare un tampone e poter tornare a scuola. Ho preso la mia bici, l’ho parcheggiata di fronte alla farmacia, legata con una catena attraverso ruota, telaio e supporto e sono entrato in farmacia.

Nemmeno cinque minuti e quando sono uscito la bici non c’era più. Purtroppo non può che trattarsi di un furto. In questo momento difficile per tutti, la bici rappresentava il mio unico modo di evadere. È una mountain bike nera di marca Canyon, modello Grand Canyon 7, grandezza L. Ha due portaborracce e un kit di brugole fissato al telaio. Ed è la bici ritratta nella foto.

È una bici monocorona e il manubrio è particolarmente largo. Le ruote sono da 29”. E chiedo a chi la vedesse di segnalarla alla polizia locale”.