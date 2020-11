Trento, trovato morto nel suo letto a 34 anni

TRENTO. Tragedia stamane in un'abitazione di Lungadige Marco Apuleio, dove il 34enne Alessio Masella è stato trovato morto nel suo letto. Il giovane, che viveva con i genitori, sarebbe stato colpito da malore.

Una persona molto nota in città anche per l'attività di barista che aveva svolto in alcuni locali del centro, come il Tj Bar di via delle Orne. Sul posto l'ambulanza, ma purtroppo per Alessio non c'era nulla da fare.