Trento, scattati i divieti anti smog: fermi anche i diesel euro 3

TRENTO. Sono scattati ieri – 1 novembre – i divieti antismog a Trento.

Quest’inverno l’ordinanza di limitazione del traffico introduce il limite anche per i veicoli diesel Euro 3, introducendo le seguenti limitazioni: divieto di circolazione per tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1, Euro 2 (omettendo il riferimento al F.A.P. omologato, ormai superato) e Euro 3, i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1.

Le limitazioni saranno in vigore tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 16 alle ore 19 nel periodo dall'1 novembre 2021 al 31 marzo 2022.

Fermi da quest’anno anche i diesel euro 3 ma il Comune ha previsto una deroga per i mezzi utilizzati per attività commerciali, imprenditoriali e artigianali.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Smog, Trento ferma anche i diesel Euro 3 Sono tornate, da ieri, le limitazioni al traffico nel comune di Trento. E quest'anno c'è una novità: semaforo rosso anche per gli automezzi diesel Euro 3.

Dopo un confronto con le associazioni di categoria, il Comune ha accolto la richiesta che era stata avanzata per i mezzi adibiti al trasporto merci (categorie N1-N2-N3).

"La decisione - informa una nota - è stata presa in considerazione dei tempi troppo ristretti a disposizione delle ditte, causa anche il periodo pandemico ancora in atto, per l'eventuale rinnovo dei mezzi”.

“Chi usufruisce della deroga – precisa il Comune – dovrà conservare nel veicolo un'autocertificazione redatta dal proprietario in cui si dichiara che il mezzo è utilizzato per attività previste dall'ordinanza sindacale. Inoltre, a fine statistici, sarà obbligatorio darne comunicazione alle proprie associazioni di categoria oppure al Comune di Trento”.