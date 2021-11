Trento, deroga sugli euro 3 se il proprietario attende l'auto nuova

TRENTO. I proprietari di veicoli diesel euro 3 che esibiscono una documentazione in cui attestano l’acquisto di un nuovo veicolo in attesa di consegna possono circolare in deroga all’ordinanza antismog entrata in vigore ieri (1 novembre).

Lo precisa il Comune di Trento in merito alle limitazioni al traffico antismog per l'inverno in vigore da ieri e che quest'anno fermano appunto anche i diesel euro 3. La decisione - prosegue il Comune - è stata presa poiché vi sono grandi ritardi, praticamente per tutte le case automobilistiche, nella consegna dei nuovi veicoli”.

Il divieto di circolazione vale per tutti i veicoli Euro 0, i veicoli diesel Euro 1, Euro 2 (omettendo il riferimento al F.A.P. omologato, ormai superato) e Euro 3, i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1. Deroga per gli euro 3 a uso commerciale e artigianale.

Le limitazioni saranno in vigore tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 16 alle ore 19 nel periodo dall'1 novembre 2021 al 31 marzo 2022.