Trento, protagonista di una lite in piazza Dante, si scaglia contro i Carabinieri: arrestato

TRENTO. Allertati per una lite in piena notte, i Carabinieri di Trento sono intervenuti in piazza Dante. Lì i militari hanno trovato però unicamente un giovane di 19 anni, straniero, che dimora in città, il quale non ha voluto fornire le proprie generalità, scagliandosi violentemente contro i Carabinieri.

Bloccato, il ragazzo è stato portato presso la caserma di via Barbacovi e, dopo le operazioni di rito, dichiarato in arresto per rifiuto d’indicare le proprie generalità personali, oltre che per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Alla fine è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale e, nella successiva direttissima, ha patteggiato una pena di 4 mesi di reclusione per essere rimesso in libertà, essendo incensurato.