Trento, parchi giochi e giardini aperti, ma vanno rispettate le regole

È un’operatrice socio sanitaria di 23 anni, vive a Genova con la sua compagna. Ogni giorno prende l’auto per andare a lavorare in una Rsa, ma l’altra mattina no, non ha potuto farlo. Le avevano bucato tutte e quattro le ruote, nell’ennesimo spregevole gesto di bullismo e omofobia. La sua “colpa”? Essere lesbica. Camilla però ha detto basta: si è ribellata e ha postato un video diventato virale. In lacrime ha raccontato quelle che deve sopportare: «Ogni giorno mi sento chiamare putt… e pervertita - ha detto - e stavolta oi miei vicini mi hanno rotto lo specchietto e bucato le quattro gomme. Cosa devo fare?». E ancora: «Io, come ogni cristiano, mi alzo la mattina, vado a lavorare e pago il mutuo, non so in quanti alla mia età lo facciano. Ma posso avere una mano, visto che lo Stato non lo fa?».