Trento, ladri alla pizzeria-kebab: rubati registratore di cassa, computer e bicicletta

TRENTO. “È davvero disperato Ahmed Ashfaq, titolare di “Mamma mia”, la pizzeria-kebab di via Brigata Acqui che la notte scorsa è stata “visitata” dai ladri”. Lo afferma su Facebook il sindaco Franco Ianeselli.

“I vetri rotti per terra, il registratore di cassa sparito insieme a un computer e a una bicicletta sono una batosta pesante per un piccolo imprenditore.Il furto e la violenza, anche quella sulle cose, sono sempre da condannare. Se colpiscono chi non ha le spalle troppo larghe sono ancora più odiosi. Allora, quando il negozio riaprirà, andiamo tutti a prendere un trancio di pizza o un kebab da “Mamma mia” per aiutare Ahmed a ripartire”.