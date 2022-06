Trento-Bondone, torna la corsa in montagna: quattro gare in tre giorni

TRENTO. In agosto torna “La Direttissima Trento - M. Bondone” per la sua quinta edizione, proponendo quest’anno una novità: quattro gare in tre giorni. Il 12, 13 e 14 agosto la montagna del Monte Bondone sarà luogo di entusiasmo e sana competizione.

Il minimo comune denominatore delle quattro prove sarà il teatro di gara, il sentiero tracciato ai tempi della prima Guerra Mondiale per collegare la città di Trento con la sua montagna, il Monte Bondone.

La quinta edizione dell’evento, riservato agli amanti della corsa in quota è in programma venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto, proposto in quattro differenti versioni: si partirà venerdì sera con la tanto attesa K1000 Night, una delle gare più suggestive, che si disputerà su un tracciato che proporrà la partenza nel cuore della città di Trento, con arrivo però a Vason, al termine dei 9,6 km e 1.456 metri di dislivello positivo del percorso. Sabato 13 agosto si animerà con la vivace K-kids, prova non competitiva riservata ai bambini e ragazzi che si svolgerà nel centro storico di Trento. La giornata proseguirà con il convegno “Donne a fin di cielo”, che si svolgerà in Piazza Duomo nel pomeriggio della stessa giornata con grandi ospiti del mondo dello sport come Francesca Canepa, Stephanie Jimenez, Davide Magnini, Gnaro Mondinelli e molti altri. La competizione si concluderà domenica 14 agosto con due gare altrettanto attese: la regina K2, con uno sviluppo di 12,7 km e un dislivello di 2053 metri, con partenza da piazza Duomo e arrivo a Cima Palon, e la novità tutta in rosa, La Direttissima K-Woman, interamente dedicata alle donne; gara lanciata da un team di donne “ambassador” che partirà dalla fontana del Nettuno in piazza Duomo ed arriverà a Vason.

Uno dei tratti distintivi della manifestazione è la partenza da piazza Duomo, che fa de’ “La Direttissima” un unico evento tra tutti che parte dal centro storico di un capoluogo, per poi andare a raggiungere i 2.098 metri di Cima Palon. Un evento sempre più green per la tutela del territorio e la salvaguardia degli storici sentieri che portano al Monte Bondone ma anche solidale: Il progetto de «La Direttissima» infatti, sostiene dall’edizione zero Admo Trentino Onlus (Associazione Donatori Midollo Osseo) dedicando così parte del ricavato di ogni iscri-zione, al finanziamento di questi importanti prelievi.

Le iscrizioni alle gare si possono effettuare sul sito ufficiale www.ladirettissima.com oppure su www.wedosport.net. C.L.

