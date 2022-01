Trento, arrivano 120 nuovi cestini anti-furbetti dei rifiuti

TRENTO. E’ iniziata in dicembre e proseguirà nelle prossime settimane l'installazione di circa 120 nuovi cestini a bocca ristretta per la raccolta dei rifiuti da passeggio nella Circoscrizione S. Giuseppe - S. Chiara.

La sostituzione - ad opera di Dolomiti Ambiente e in accordo con il Servizio Sostenibilità e Transizione ecologica e la Circoscrizione - rientra in un progetto più ampio che ha già interessato le Circoscrizioni di Mattarello, Ravina, Romagnano, Povo, Villazzano, Gardolo, Meano e Oltrefersina.

Obiettivo dell'operazione è garantire un’adeguata copertura del territorio scoraggiando al contempo l'utilizzo dei cestini stradali come contenitori per il deposito di rifiuti domestici.

Per tale ragione i nuovi cestini sono dotati di un’apertura a bocca ristretta che impedisce l’introduzione di oggetti non conformi al rifiuto da passeggio (come ad esempio il sacco o la borsa della spesa usati per raccogliere la spazzatura).