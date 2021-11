Tornano i Mercatini di Natale di Trento, già boom di visite

TRENTO. Si è aperta la 27esima edizione Mercatini di Natale di Trento, una delle iniziative più conosciute e di maggiore richiamo del capoluogo trentino.

Dopo la sospensione obbligata dello scorso anno, a causa della pandemia, la manifestazione di quest'anno, inserita all'interno del programma "Trento città del natale", è la più lunga di sempre, dato che la chiusura degli spazi espositivi e di vendita è fissata per il 9 gennaio 2022.

Le casette, contenenti prodotti gastronomici o dell'artigianato tipico locale, sono 62, distribuite su due delle piazze più centrali della città: piazza Fiera e piazza Cesare Battisti.

Solo i possessori del Green pass, da esibire assieme a un documento di identità nei punti informativi disseminati all'interno della città, possono ottenere il braccialetto colorato (diverso ogni giorno) che garantisce l'ingresso ai mercatini.

"Noi siamo così felici di inaugurare oggi "Trento Città del Natale". Ma - ha detto il sindaco di Trento, Franco Ianeselli - sappiamo anche che in queste ore in Baviera, non lontano da noi, i commercianti hanno smantellato le bancarelle dei mercatini.

Questo ci dice della precarietà del momento e della prudenza necessaria nei giorni a venire. E allora noi stasera accendiamo le luci che sono un segno di speranza. Guardiamo i bambini che sgranano gli occhi e si meravigliano. Lo facciamo con gioia e con senso di responsabilità.

Con tenacia e con consapevolezza. Sappiamo che questo periodo è contrassegnato da paure e da tensioni. Ognuno di noi deve sentirsi responsabile dei propri comportamenti, della salute degli altri, della propria comunità. Perché sia per tutti un Natale di apertura e di fiducia".



























"Abbiamo investito tanto sulla sicurezza, anticipando anche misure non necessarie, per garantire la ripresa di una manifestazione tanto amata e per sostenere il rilancio turistico della nostra città dopo la pandemia. Sul posto è sempre presente il nostro personale, sia per consigliare e informare i visitatori, sia per garantire il rispetto delle regole di prevenzione, in particolare per evitare gli assembramenti", ha spiegato all'Ansa il direttore dell'Azienda di promozione turistica (Apt), Matteo Agnolin.

Secondo le prime stime dell'Apt, ente organizzatore, nelle due piazze vi sono sempre tra le 500 e le 600 persone, mentre nella prima metà della giornata sono stati distribuiti oltre 5.000 braccialetti. In piazza Fiera il numero massimo di ingressi è pari a 3.000 persone contemporaneamente, mentre in piazza Battisti (dove non è stato possibile recintare l'area dei mercatini per ragioni di sicurezza) gli espositori controllano il possesso dei braccialetti degli avventori.

“L'apertura dei mercatini, come l'inaugurazione odierna delle piste da sci a Campiglio sono un'occasione per dimostrare di saper accogliere nuovamente gli ospiti garantendo salute, feste, lavoro e promozione del territorio” ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Nel pomeriggio, quindi, Trento si è trasformata ancora una volta nella città del Natale: alle 15 c’è stata l’inaugurazione in piazza delle Donne Lavoratrici, alle Albere, delle “luci d’autore”: luminarie a forma di animali realizzate da Matteo Boato, grazie alla collaborazione con Consorzio Trentino Iniziative.

Alle 15.30 ha aperto il Villaggio incantato di piazza S. Maria Maggiore; per l’occasione la Bandina di Zambana, composta dai giovanissimi musicisti del luogo, ha suonato alcuni brani.

Alle 16 a Palazzo Roccabruna ha preso il via la 17a edizione di “Trentodoc: bollicine sulla città”, il tradizionale appuntamento con le bollicine di montagna, evento organizzato dalla Camera di commercio di Trento, dall’Istituto Trento Doc e dalla Strada del vino e dei sapori del Trentino.

Alle 16.45 in piazza Duomo le autorità si sono ritrovate per l'accensione ufficiale del photomapping, ideato dal lighting show designer Mariano De Tassis, delle luci sulla città e del grande albero, alle 17, al centro della piazza. Poi, accompagnati dal Corpo bandistico Fanfara sezione Ana. di Trento, si è passati ad inaugurare la 27a edizione dei Mercatini di Natale in piazza Cesare Battisti ed in piazza Fiera, alle 18, organizzati dall’Apt Trento Monte Bondone Valle dei Laghi.