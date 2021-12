Senzatetto, 222 posti a Trento. Lungadige, si montano due container

TRENTO. Sono 222 i posti letto a disposizione delle persone senza fissa dimora a Trento. In questi giorni si stanno montando i due container da 40 posti nello spazio a fianco del Cso Bruno in Lungadige.

Lo ha detto questa mattina (20 dicembre) l'assessora comunale alle politiche sociali Chiara Maule insieme al sindaco Franco Ianeselli, sottolineando che in questo momento sono disponibili ancora alcuni posti. “Non si registrano i numeri elevati dello scorso anno e grazie all’organizzazione con la Provincia e la rete sociale cittadina, si riesce a dare risposta a chiunque faccia domanda di un posto al caldo per trascorrere la notte”. “Chi dorme ancora in strada, lo fa per scelta”, ha aggiunto, “non per mancanza di posti letto”.

Il sindaco ha aggiunto che “grazie all’azione di associazioni e di privati che ne hanno la possibilità, la situazione attualmente è sotto controllo. Senza polemica – ha aggiunto il primo cittadino – troviamo non corretto che la Provincia riversi sul solo capoluogo l’accoglienza mentre la forma diffusa avrebbe risultati maggiori e più concreti ma anche grazie ad azioni come quella dell’apertura dell’Albergo Oasi per l’accoglienza congiunta di turisti e persone fragili ed in difficoltà si può superare questo momento”.

Qualche criticità – hanno aggiunto Maule ed Ianeselli - si registra invece per i migranti, nel periodo tra l’arrivo e le procedure relative alla richiesta asilo. Attualmente, l'unica struttura che li ospita è Casa Francesco, si sta cercando di velocizzare le pratiche con Commissariato del Governo e Provincia”.

In questo periodo come detto i posti letto nel Comune di Trento sono 222, con i più grandi centri di accoglienza nella chiesa intitolata a padre Kolbe a Centochiavi con 40 posti letto, 31 alla Bonomelli e 40 che stanno per essere realizzati in due container con servizi nell’area interessata dall’incendio dello scorso inverno, in Lungadige, a lato del Cso Bruno, dopo la Motorizzazione, Questi 40 posti sostituiranno i 36 attualmente ospitati dai container a lato della residenza Fersina. C.L.