Scontro con Carollo sui mercatini di Natale, assolti Giacomoni e Sattin

TRENTO. Si è concluso oggi (22 febbraio) con l’assoluzione dell’ex Comandante della Polizia locale di Trento Lino Giacomoni (ora in pensione) e dell’allora suo vice Luca Sattin (attuale Comandante), il processo che li vedeva accusati di calunnia, falso ed induzione al falso con riferimento ad uno scontro sui Mercatini di Natale con il dj Agostino Carollo avvenuto nel maggio 2020 al Comando di Trento. Assolto anche Carollo.

Il processo si è svolto con rito abbreviato. La procura aveva chiesto 4 mesi per Carollo (che doveva rispondere di violenza privata), 1 anno e 8 mesi per Giacomoni, 1 anno e 6 mesi per Sattin.

Al termine del confronto al comando, l’organizzatore di eventi si sarebbe piazzato davanti alla porta impedendo all’ufficiale di uscire. Da qui l’accusa per il dj roveretano di violenza privata ai danni di un pubblico ufficiale. Imputato di calunnia, invece, Giacomoni che, a parere dell’accusa, non avrebbe dato una ricostruzione corretta dei fatti.

“E’ stato un periodo non facile per i due dirigenti ma quest’assoluzione dimostra la validità dell’operato non solo dei due ma anche degli uffici comunali. Per questo c’è oggi la soddisfazione di tutta l’Amministrazione comunale”, scrive il Comune in una nota.