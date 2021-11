Quando la via è stretta ma viene usata ugualmente come parcheggio

TRENTO. Non tutte le strade cittadine sono larghe uguali. Ci sono vie ampie dove transitare con l’auto è sicuro perché le carreggiate sono generose, e ci sono invece delle vie che sono delle vere e proprie strettoie dove il transito diventa davvero problematico.

La foto che pubblichiamo qui sopra è stata scattata nel fine settimana nella zona della Clarina a Trento, in via Alessandro Volta.

Si vede un’auto transitare a fianco di una serie di vetture e camper parcheggiati sul ciglio della via.

Tutto bene se fosse una via a senso unico, peccato che via Volta sia a doppio senso di marcia e quindi il transito è quantomeno difficoltoso quando due macchine si incrociano, se non impossibile.

A segnalare la situazione di disagio è Giuseppe, che ha inviato un messaggio in direct alla nostra pagina facebook.

«Buongiorno, scrivo per segnalarvi la pericolosità di Via Volta a Trento», dice Giuseppe. «Si tratta di una strada a doppio senso di marcia con una corsia permanentemente occupata da macchine in sosta.

Per poter transitare spesso ci si trova costretti a dover fare manovre strane oppure a transitare sui marciapiedi.

Inoltre, un lungo tratto della via costeggia il parco pubblico da dove spesso escono bambini, contribuendo ad una situazione di pericolo che fermata al più presto», conclude Giuseppe.

