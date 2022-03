Prende forma la Trentino Music Arena nell’area San Vincenzo

TRENTO. Proseguono a ritmo serrato i lavori nell’enorme spazio a sud della città dove sta sorgendo la Trentino Music Arena che ospiterà, tra quasi due mesi, la data zero del tour di Vasco Rossi. Osservando l’area adiacente all’hub vaccinale, si ha la netta idea di come dovrebbe diventare l’area che sarà poi resa disponibile, secondo le intenzioni della Provincia, per i futuri eventi che verranno ospitati dalla città.





















































E le circolari che arrivano ai vari dipendenti in vista dell’evento alla Trentino Music Arena dicono che non ci saranno ferie in quel periodo.

Così i lavori procedono nell’area di San Vincenzo e la gestione dell'emergenza Ucraina a cura della Protezione Civile con l’avanguardia che lunedì viaggerà alla volta della Moldavia per il sopralluogo in previsione di montare il campo d’accoglienza avanzato per 500 profughi non mette in difficoltà la macchina organizzativa: “Sono due schemi di lavoro diversi e procedono parallelamente”, ha detto Raffaele De Col, dirigente generale della Protezione civile.

Nel frattempo, alle decine di migliaia di fan che hanno prenotato il biglietto per il 20 maggio, stanno iniziando ad arrivare, tramite corriere, i preziosi e tanto agognati tagliandi. C.L.