Polizia locale: bloccato mentre va nella casa di montagna per controllare di avere ancora la legna

TRENTO. Anche nel ponte del primo maggio sono proseguiti i controlli della Polizia locale di Trento per far rispettare le disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus.

Tra i casi segnalati c'è quello di tre persone non conviventi sorprese a bordo di un'auto e multate in quanto circolavano senza un giustificato motivo.

Bloccata anche una persona che si è giustificata dichiarando di essere andata a verificare che nella casa di montagna non gli avessero rubato la legna.

Verifiche sono state effettuate anche sugli esercizi pubblici e in occasione del mercato del giovedì. Nessuna violazione è stata accertata. Lo rende noto il Comune.