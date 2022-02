Paura a Meano, i vandali appiccano un fuoco: fiamme alimentate dal vento

MEANO. I vandali che da tempo hanno preso di mira Meano, hanno alzato il tiro. L’abitudine di appiccare incendi ieri sera (2 gennaio) ha giocato un brutto scherzo ed invece di restare circoscritte, le fiamme si sono propagate.

Causa anche il vento ed il terreno secco si sono alimentate fino a diventare pericolose; fortuna ha voluto che una residente si accorgesse di quanto stava succedendo ed abbia prontamente avvertito i vigili del fuoco che sono intervenuti spegnendo l’incendio prima che potesse creare pericoli seri.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale, ma ovviamente dei teppisti in azione non c’era traccia. I residenti segnalano anche come due notti fa siano stati portati a termine dei furti con scasso che hanno interessato alcune macchine in sosta.

La Circoscrizione in una nota postata sulla sua pagina Facebook, auspica che le riprese delle telecamere recentemente installate possano servire per individuare i responsabili. L’identificazione non è però scontata perché Meano è diventata anche meta di gente non residente che ha preso da alcuni mesi di mira sia i beni comuni che i parchi della frazione. In tutti i casi però la videosorveglianza dovrebbe servire perlomeno da deterrente per ostacolare il ripetersi di episodi simili.