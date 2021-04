Parrucchieri ed estetisti: i primi clienti tornano nei saloni di Trento

TRENTO. Dopo la chiusura di quell’ormai lontano 13 marzo – in alcuni casi, causa il virus che ha colpito il titolare anche molto prima – hanno riaperto stamattina alle 9 i saloni di parrucchiere, barbieri, hair stylist e saloni di estetica in tutta la provincia. Un appuntamento atteso con ansia sia dai professionisti del settore, dai loro dipendenti ma pure dai tantissimi clienti e dalle tante clienti che hanno aspettato a lungo questo momento liberatorio anche dal punto di vista psicologico.

Trascorsa la Pasqua e la Pasquetta senza feste o eventi, quindi senza necessità di presentarsi anche al punto di vista estetico nel migliore dei modi, stamattina le serrande si sono alzate un po’ ovunque dando la parvenza di un ritorno alla lenta normalità, pur nel rispetto delle stringenti norme di sicurezza, distanziamento e rispetto dei codici.























Estetiste e parrucchieri: riaprono in saloni a Trento Dopo la pausa forzata dovuta alla zona rossa, le attività di questo settore hanno riaperto i battenti da oggi, 6 aprile, in tutta la provincia. Ecco parrucchieri, barbieri ed estetisti finalmente di nuovo al lavoro (foto di Claudio Libera)

Così da Rosa Brugnara, nel salone Coiffeuse pour homme di via Jacopo Aconcio, si è ripreso in una mattinata di forte vento – ampiamente preannunciato da MeteoTrentino – che non ha scoraggiato le signore clienti che comunque sin dall’apertura hanno iniziato a rispettare il proprio turno, una alla volta, partendo dalla signora Ivana, una in attesa eventualmente per la tinta, una distanziata da plexiglass e mascherine Ffp2 in caso di lavoro estetico.

Nel salone Sciandra di piazza Vicenza, il titolare Vincenzo con le fide collaboratrici, la storica Cristina su tutte, ha iniziato il lavoro di maestro di forbice e pettine, dopo aver superato la clausura dovuta al virus che lo ha colpito all’inizio di marzo costringendolo pure al ricovero nella struttura di Mezzolombardo. Superato con la forza che lo contraddistingue anche questo momento particolare, il ritorno a pieno titolo in attività, sperando che la gente rispetti per le regole per non costringere ad una nuova chiusura.

In via Degasperi, il coach della nazionale degli hair stylist nonché già campione del mondo Antonio Sciandra, con la collaboratrice Tatiana, ha riaperto l’attività, da quel 13 marzo. Il primo cliente, è stato il primo nato del 2007, Ian Golser, accompagnato da papà Alberto - la mamma, il 31 dicembre del 2006 era stata proprio da Antonio a farsi tagliare i capelli 24 ore prima del parto - che si è fatto sistemare in attesa del ritorno in classe dopo la “famigerata Dad” alla quale comunque ha fatto l’abitudine. Domani ancora vacanza, poi giovedì il ritorno alle Pascoli di Gabbiolo, 3a media.

Nel salone Elisir di viale Verona, Fiorella Tomasi, ha aperto l’attività con l’immutato sorriso, l’entusiasmo che la contraddistingue e la prima cliente, si è sottoposta con tanta soddisfazione al “rito” della ceretta ed a quello della “regolazione sopracciglia”. Usando tutti i presidi imposti dalle norme, comprese borse ed abiti rinchiusi nei sacchi di plastica personali. L’importante era ripartire ed anche se con meno passione estemporanea dello scorso anno, con la voglia di ripartire anche dal punto di vista economico, con molti che si sono trovati veramente in ginocchio. Sperando nei ristori ma soprattutto nella capacità propositiva del fare, tipico dei lavoratori alle nostre latitudini.