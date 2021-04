Muse e Albere riaperti dopo quasi due mesi di stop: riflettori puntati sulle foreste

TRENTO. “Occhio! Siamo aperti!”. Dopo oltre due mesi di stop, il Muse da ieri, 27 aprile, ha riaperto le sue porte ai visitatori dal martedì alla domenica, con visite guidate e su prenotazione. Tra le novità, speciali tour alla scoperta del regno artistico-vegetale di “Tree Time - Arte e scienza per una nuova alleanza con la natura”, la grande mostra dedicata al rapporto tra umanità e foreste e realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna di Torino. Ultimi giorni, a Palazzo delle Albere, per immergersi nelle foreste “catturate” dalle lente di Maurizio Galimberti.

Al museo, almeno in questa prima fase di riapertura, si può accedere solo su prenotazione al numero 0461 270391 o via email all'indirizzo prenotazioni@muse.it, con visite guidate per gruppi di un massimo di 15 persone alle ore 10, 14 e 16. Una modalità già sperimentata a inizio 2021 e particolarmente apprezzata dagli utenti: in pochi, con una guida dedicata, l'esperienza di visita si caratterizza per una riscoperta lenta e intima del museo scientifico disegnato da Renzo Piano. Sei piani di pura meraviglia, dedicati alla natura alpina, all'origine della vita, all'innovazione e alla sostenibilità, che non smetteranno di stupire anche grazie al percorso multisensoriale di “Tree Time - Arte e scienza

per una nuova alleanza con la natura”, la grande mostra dedicata agli ecosistemi vegetali inaugurata lo scorso ottobre ma subito chiusa nel rispetto delle misure anti-Covid. Prorogata fino al 30 settembre 2021, la mostra - un viaggio immersivo tra le fotografie, le sculture e le visioni di 20 artisti nazionali e internazionali - sarà visitabile nei fine settimana, dal venerdì alla domenica alle 15, attraverso speciali approfondimenti tematici in compagnia dagli esperti del MUSE (prenotazione telefonica o via email).

Rimanendo tra i giganti dei nostri boschi, c’è tempo fino al 16 maggio per visitare a Palazzo delle Albere, polo Scienza e Filosofia del Muse, gli scatti di “Forest Frame - La foresta tra sogno e realtà”, a cura del fotografo di fama internazionale Maurizio Galimberti. L'accesso all'antica dimora dei principi vescovi di Trento è libero, dal martedì alla domenica, con orario 10-18.

Dice il direttore del Muse Michele Lanzinger: “Nella speranza di poter accogliere, gradualmente, un sempre maggior numero di persone, siamo felici di poter riaprire gli spazi museali in tutta sicurezza, garantire nuove esperienze di visita e mostrare ai visitatori le esposizioni, rimaste finora chiuse, dedicate alle foreste. Tutto questo in attesa di lanciare la nuova programmazione estiva, un ricco palinsesto di proposte, incontri e attività sia online che fisiche con cui affronteremo alcune delle tematiche che ci stanno più a cuore, dall’Antropocene alla Citizen Science, dal rapporto tra Scienza e Filosofia agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030".

In sintesi

Ingressi contingentati e booking per non creare assembramenti e garantire una visita in piena sicurezza. I sei piani del Muse sono riaperti al pubblico dal martedì alla domenica, con orario 10-18. Non è previsto, per il momento, l’accesso libero al museo ma solo tramite visita guidata della durata di due ore (inclusa nel biglietto ordinario), modalità che gli utenti hanno testimoniato di apprezzare molto nel corso della passata estate.

Gli orari di visita sono: 10-12; 14-16; 16-18, per gruppi di massimo 15 persone per ogni fascia oraria. Visite speciali alla mostra “Tree Time - Arte e scienza per una nuova alleanza con la natura”: venerdì, sabato e domenica alle 15.

Per info e prenotazioni: +39 0461 270391 / prenotazioni@muse.it

Palazzo delle Albere, dove al piano nobile è allestita la mostra fotografica di Maurizio Galimberti “Forest Frame – La foresta tra sogno e realtà”, sarà aperto dal martedì alla domenica, con orario 10-18 e accesso

contingentato nel rispetto del distanziamento fisico. L’ingresso è gratuito, senza prenotazione.

Hanno riaperto anche il Muse Shop e solo su prenotazione, il Maxi Ooh!, lo spazio immersivo dedicato ai più piccoli.