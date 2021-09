Movida a Trento, nuove regole per il 2022

TRENTO. Il vicesindaco Roberto Stanchina ha presentato la bozza di regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche nella città di Trento agli esponenti delle associazioni di categoria Confesercenti e Unione commercio del Trentino.

All'incontro - riporta una nota del Comune - era presente anche Alberto Adami, vicecomandante della Polizia locale. Stanchina ha sottolineando come il documento intenda contemperare i diritti della popolazione residente e degli studenti con gli interessi dei titolari degli esercizi pubblici, intervenendo in situazioni di reiterate violazioni delle regole di civile convivenza con delle misure restrittive.

I rappresentanti sindacali hanno sottolineato l'importanza di aprire un dialogo costruttivo con l'amministrazione, precisando come gli operatori non si possano e non si debbano sostituire alle forze dell'ordine, ma esercitare un ruolo attivo di prevenzione e informazione.

L'amministrazione comunale conta di approvare il regolamento nel mese di novembre e di renderlo operativo, in via sperimentale, con l'inizio del 2022.