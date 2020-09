Matteo Salvini a Trento: "La sicurezza non è né di destra né di sinistra"

TRENTO. «Ho visto anche qui a Trento aree abbandonate come l'ex Italcementi. La sicurezza non è di destra o di sinistra ma vorrei che in questa città una ragazza possa uscire all'ora che vuole, vestita come vuole, senza che qualcuno si faccia idee strane perché al suo Paese si usa così: se al tuo Paese si usa così torna a casa tua». Così il leader della Lega Matteo Salvini, a Trento per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Andrea Merler.

«Da trent'anni la sinistra parlava di una facoltà di Medicina a Trento, la Lega in un anno e mezzo ha messo in piedi la facoltà. Anche la scuola, qui a Trento siete partiti con gli asili e la prossima settimana partono tutti gli altri studenti: nel resto d'Italia, inclusa Milano dove vanno a scuola i miei figli, non si sa ancora nulla. La ministra Azzolina ha pensato solo ai banchi con le rotelle. Incivile è un governo che impone a una famiglia di scegliere se lavorare o seguire i figli, perché la scuola magari non potrà più garantire l'orario pieno».