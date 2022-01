Madonna Bianca, maxi rissa con danni a Capodanno

TRENTO. Festeggiamenti di fine anno con maxi rissa nell'area sottostante la Torre 5 dove una ventina di persone se le sono date senza risparmio d'energia. Non si hanno notizie di danni alle persone, ma dalla foto scattate dai residenti le conseguenze per le macchine parcheggiate e per le porte d'ingresso sono gravi.

Sconcerto e paura tra gli inquilini che non hanno potuto fare altro che assistere passivi all'evolversi della rissa, allertando le forze dell’ordine. Tutto sommato potrebbe anche essere andata meglio del previsto per le persone coinvolte, non certo per i proprietari delle macchine danneggiate, che ora dovranno farsi carico delle spese di riparazione dei propri mezzi; ma quello che è più ingiusto è che ora tutti gli inquilini dovranno far fronte alle spese di riparazione delle porte d'ingresso e di quelle di pulizia di tutto quanto è stato abbandonato nell’area di interesse della Torre 5.