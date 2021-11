Lotta ai tumori, a Trento tante offerte per Airc ricordando Alessia Gadotti

TRENTO. Da quattro anni, ad ottobre, nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, Silvia Gadotti organizza eventi in ricordo di sua sorella Alessia, scomparsa nel 2017 a causa di un tumore al seno, a soli 29 anni.

Il dolore per la perdita è indicibile, ma Silvia crede nel ruolo della ricerca e della prevenzione, così, proprio nell’anno della pandemia decide di non mollare e di organizzare l’evento CIAO ALE 2020, piccolo aperitivo informale, in “stile swing”, perché ad Alessia piaceva ballare, e contemporaneamente una raccolta fondi su GoFundMe a favore di Fondazione AIRC.

Anche quest’anno, così come tutte le precedenti edizioni, Ciao Ale 2021 ha aderito alla Campagna Nastro rosa AIRC per la ricerca sul cancro. “Il ruolo della ricerca è fondamentale, come testimonia, malgrado tutto, anche l’esempio di mia sorella alla quale sono state somministrate delle cure mirate, specifiche per il suo tumore e questo è stato possibile solo grazie alla ricerca scientifica”.

Silvia crede nell’importanza dell’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della ricerca e della prevenzione: “Non è stato facile dare vita ad eventi e aperitivi musicali con distanziamento e attenzione alla sicurezza, ma grazie al crowdfunding molte persone che non potevano fisicamente prendere parte alle iniziative, sono riuscite lo stesso ad esserci contribuendo concretamente al progetto. La raccolta online si è rivelata un ottimo strumento, semplice da utilizzare e affidabile”.

"Anche quest'anno abbiamo avuto con la campagna raccolta fondi per la ricerca sul cancro Ciao Ale 2021 in memoria di Alessia Gadotti, ma non solo. L'iniziativa - spiega Silvia - ha raggiunto un "gruzzoletto record".

Abbiamo raccolto in totale 4.440,00 euro, dei quali 2.240,00 euro on line tramite la raccolta fondi GoFundMe. Il resto "in presenza", per così dire il giorno dell'evento, dalle vostre offerte e dalla vendita dei magneti e delle spillette #nastrorosaAirc.

Tutto il ricavato verrà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Vorrei ringraziare personalmente tutti coloro che hanno reso possibile questo successo.

- tutti coloro che hanno avuto la sensibilità di partecipare, anche solo con un pensiero o una condivisione di like.

- El Barrio Trento e il titolare Lorenzo Carlucci, che anche quest'anno ci hanno ospitato.

- il Circolo Ippico la Roccia di Villazzano che ha devoluto un contributo importante acquistando i nastrini da regalare ai nuovi soci iscritti (vi manderò prossimamente due righe in merito alla loro spontaneità).

E altri che hanno partecipato e ospitato l'iniziativa.

- Estetica Dea di Trento.

- ASD New Life di Trento

Galvanizzati da questo nuovo successo vi diamo appuntamento all'anno prossimo con Ciao Ale 2022”.