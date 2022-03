«Lavori sul viadotto dei Crozi, così ci sono troppe code: vi propongo una soluzione»

TRENTO. Il problema del traffico sull’asse fra Trento e Pergine Valsugana è un problema annoso, soprattutto nelle ore di punta e ancor di più quando la strada è sottoposta a manutenzione sui viadotti.

Dallo scorso 23 febbraio sono ripresi i lavori sul Viadotto dei Crozi e la situazione è spesso problematica, soprattutto per chi arriva dalla collina di Trento e si deve immettere sulla statale della Valsugana dalla zona dell’Orrido.

La soluzione è quella di deviare parte del traffico leggero sulla bretellina ex Ss 47 (la strada vecchia per intenderci) e il transito su una corsia sul viadotto dei Crozi del traffico pesante e leggero per chi proviene da Trento in direzione Pergine Valsugana. Nulla cambia invece per chi da Pergine Valsugana si reca a Trento.

I lavori sono stati divisi in due fasi (una prima fase andrà avanti fino a fine giugno, una seconda fase partirà da fine giugno e durerà fino ad ottobre) per cercare di evitare troppi congestionamenti.

Ma nelle ore di punta le code per chi si immette dalla collina sono lunghissime.

Ne sa qualcosa Fabrizio, pendolare sull’asse Trento-Pergine, che quotidianamente si trova nel bel mezzo di quelle code. Fabrizio ha scritto una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per proporre una soluzione che potrebbe risolvere almeno in parte il problema: l’obbligo di deviazione sulla strada vecchia per le auto che provengono da Trento in modo che sull’unica corsia del viadotto possano andare solo i mezzi pesanti e permettere così di rudurre le code delle auto che si immettono da via Valsugana.

Scrive Fabrizio: «Buongiorno, percorro ogni giorno per lavoro con la mia macchina la SS47 perché abito a Pergine ma lavoro a Trento e non riesco a far coincidere gli orari con l'uso dei mezzi pubblici.

In questo periodo sono ricominciati i lavori sul ponte in direzione Pergine. E sono ricominciate le file eterne di veicoli che si immettono sulla statale da via Valsugana dove si ritrovano veicoli provenienti dalla città e da tutto il suo circondario.

Ho notato, ma non sono il solo, che l'immissione da via Valsugana sulla SS47 sarebbe molto più agevole se almeno le macchine (visto che per i mezzi pesanti c'è il divieto e non si capisce perché visto che in tempi remoti la stessa strada era a doppio senso di marcia con camion, macchine e corriere) usassero la derivazione sulla strada vecchia che è stata trasformata in una soluzione bellissima con un paesaggio unico.

Ma non si potrebbe obbligare a questa deviazione? Spesso la colonna di auto sulla via Valsugana arriva a ponte Lodovico ed anche prima. Grazie dell'ospitalità», conclude Fabrizio.

