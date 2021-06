La Lega di Trento: «Solidarietà al sindaco Ianeselli per le minacce avute su Tav e ferrovia»

TRENTO. I consiglieri comunali di Trento della Lega esprimono massima solidarietà nei confronti del sindaco di Trento Franco Ianeselli, «che è stato minacciato nei giorni scorsi da alcune persone contrarie a ferrovia e Tav», scrivono i leghisti Bruna Giuliani, Vittorio Bridi, Giuseppe Filippin e Alessandro Saltori.

«Rimaniamo dell’idea – proseguono – che forme di minacce come questa siano solo un danno nei confronti del normale dibattito politico. Avere visioni politiche diverse non autorizza nessuno a intraprendere la strada delle minacce, della prevaricazione e degli attacchi anonimi e vili. Così come continueremo a vigilare e, se necessario, a criticare il suo operato nelle sedi istituzionali, allo stesso modo siamo pronti a schierarci in sua difesa contro intimidazioni che rappresentano solo un danno per tutti i concittadini».