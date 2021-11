La denuncia di “Non una di meno”: «Aggredite e minacciate di morte in centro a Trento»

TRENTO. “Non possiamo accettare un'aggressione del genere, gratuita e fascista. Ci rifiutiamo di avere paura a percorrere le nostre strade perché doppiamente "colpevoli": non solo di essere donne, ma anche di essere antifasciste”. La denuncia dell’aggressione subita in centro storico a Trento pochi giorni fa arriva da “Non una di meno”.

I fatto raccontati in un lungo post su Facebook sono del 17 novembre.

"Dopo il nostro aperitivo di autofinanziamento in vista del corteo cittadino del 27 novembre – si legge – smontiamo il tutto, siamo circa una decina, passiamo vicino alla facoltà di Lettere, assieme e con una cassa con la musica accesa. Quando si verifica una scena in cui non avremmo mai pensato di trovarci.

In pieno centro storico, infatti, 6/7 individui ci urlano di andare a fare "la nostra festa da compagni da un'altra parte", come se ci stessero aspettando dietro l’angolo.

Uno di questi strappa di mano il banchetto e lo lancia per terra. La ragazza raccoglie il tavolo ed è a questo punto che l'energumeno la butta a terra con violenza.

Raccogliamo un'altra volta il tavolo e tutti insieme e giriamo la via. Al nostro "Siete dei fascisti" rispondono "No, siamo nazisti".

Iniziano a inseguirci urlando e lo stesso di prima prende la stessa ragazza e la sbatte al muro minacciandola di tagliarle la gola. Interviene un suo compare che lo sposta e che ci fa notare che "Se dite certe cose poi è normale che le cose succedono, ve lo dovete aspettare.

Che questa vicenda – così si chiude il post – sia per noi e per voi una presa di coscienza: il patriarcato esiste, il fascismo esiste e dilagano nella nostra città. Trento non è un paradiso, è esattamente come tutte le altre città italiane e spetta a noi cambiarla, non ci arrendiamo di fronte a questo attacco, anzi abbiamo ancora più rabbia di prima”.