Inaugurate a Trento le nuove attrazioni del lido della città: scivoli, spray park e vasca con le onde

TRENTO. La giornata uggiosa, al mattino una temperatura da autunno inoltrato e nubi basse per tutta la durata della presentazione, hanno fatto da cornice, dopo giorni di caldo afoso, alla presentazione e consegna del lido della città, come è stato definito dal vicesindaco Roberto Stanchina, dall’assessore allo sport Salvatore Panetta, dal direttore di Asis Luciano Travaglia, dal presidente Martino Orler e dall’architetto che ha curato il progetto guidando l’equipe di tecnico, Stefano Ravelli.

Uno scivolo di 70 metri, onde artificiali, piscina-spiaggia: alla scoperta del nuovo lido Manazzon È stato inaugurato ufficialmente il nuovo lido esterno delle piscine "Manazzon" di Trento, in via Fogazzaro. L'opera si compone di un nuovo sistema di acquascivoli (compresivi di idrotubo con partenza da un'altezza di nove metri e lunghezza fino a 70 metri e di uno scivolo multipista), di una vasca da 25 metri con generazione di moto ondoso artificiale e di uno "spray park" dedicato all'infanzia, con giochi d'acqua e una piscina-spiaggia

Il lido Manazzon da oggi è così fruibile dalla popolazione. In attesa – come è stato detto ampiamente – di poter avere il “giardino d’inverno” che completerà la proposta sinergica sempre rivolta alla cittadinanza. L’opera messa in atto e da oggi fruibile, è costata 1.800.000 euro, di cui 1 milione e mezzo di soli lavori. In questi ultimi anni l'Amministrazione comunale sta portando avanti un articolato programma che prevede un generale riassetto degli impianti natatori della città Fulcro principale di tale piano è rappresentato dalla nuova piscina che sorgerà nel comparto sportivo delle Ghiaie, intervento che è attualmente in corso di progettazione e che permetterà, una volta ultimato e grazie ad una vasca da 50 metri ed una vasca per tuffi, di dare una moderna risposta alla richiesta ed al fabbisogno attualmente in carico ai diversi impianti cittadini.

Tra questi la struttura di via Fogazzaro, in quanto più datata tra le diverse presenti (Madonna bianca e Gardolo), è quello che maggiormente necessitava di interventi di adeguamento e riqualificazione. In attesa del nuovo centro natatorio l’Amministrazione comunale ha ritenuto di operare un primo intervento di riqualificazione del lido estivo, tenendo conto che il lido “Manazzon” viene generalmente utilizzato nella stagione estiva da oltre sessantamila utenti.



















Spray park, vasca con le onde e scivoli: ecco le attrazioni del nuovo lido di Trento Sono state inaugurate oggi, 14 luglio, e già testate da alcuni bambini e ragazzini entusiasti (foto di Claudio Libera)

Alla luce di queste considerazioni è stato approvato un progetto finalizzato a risolvere alcune criticità funzionali dell’impianto esistente e al contempo proporre all’utenza una particolare attenzione agli aspetti ludico-ricreativi e del benessere psichico e fisico. Più in dettaglio ragazzi ed adulti potranno divertirsi tramite un articolato sistema di acquascivoli di diversa tipologia e lunghezza sia con arrivo in vasca (idrotubo con partenza da un’altezza 9 metri e lunghezza fino a 70 metri), sia con arrivo a canale (multipista parallele con partenza da un’altezza 6 metri); per gli adulti sarà inoltre disponibile un elemento di maggior originalità in quanto ancora molto poco diffuso, consistente in un particolare sistema di generazione ondosa artificiale installato nella rinnovata vasca da 25 metri esistente opportunamente adattata per tale uso.Altrettanta attenzione è stata inoltre prevista anche per gli utenti più piccoli con la presenza di un nuovo ed attrezzato spazio di divertimento acquatico (spay park) in affiancamento alla vasca-spiaggia esistente, il tutto integrato a breve dal prossimo spostamento della vasca baby e dal nuovo ambito dedicato alle famiglie con bimbi piccolissimi che completerà, per la stagione estiva 2022 l’intera area per bambini. In previsione del potenziale aumento d'utenza si è provveduto infine ad un potenziamento ed ammodernamento sia dei servizi igienici (da 6 a 18 unità), sia degli spazi doccia che potranno essere utilizzati anche all'aperto.