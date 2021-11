In Duomo a Trento il ringraziamento per i frutti della terra

TRENTO. Alle 10 (di oggi, 21 novembre) in una cattedrale gremita nel numero di posti concesso, si è celebrata la Messa presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi, in occasione della 71a Giornata provinciale del ringraziamento per i frutti della terra.

All'Offertorio i giovani agricoltori della Coldiretti hanno portato all'altare i frutti della terra.

Sono seguiti, nella piazza Duomo ornata dal maestoso albero di Natale, la benedizione delle macchine agricole ed il saluto delle autorità, successivamente la visita al Mercato Contadino, in conclusione il brindisi beneaugurante, con gli allievi dell'Istituto alberghiero di Levico Terme a mettere a disposizione la loro professionalità.

Erano presenti, tra gli altri, nel saluto comune sul palco allestito verso palazzo Pretorio, il presidente Fugatti, il sindaco Ianeselli, assessori provinciali e comunali, i vertici di Regione e Provincia ad ascoltare i saluti di Gianluca Barbacovi, presidente Coldiretti Trentino Alto Adige ed Enzo Bottos, direttore Coldiretti Trentino Alto Adige. C.L.