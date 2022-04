In centinaia per l’addio a Giovanni Bernabè

TRENTO. C’era la famiglia, c’erano gli amici, c’erano i compagni di classe oggi, 20 aprile, al cimitero di Trento per l’addio a Giovanni Bernabè, il 18enne morto due giorni dopo la caduta alla parete delle Placche Zebrate.

Un dolore profondo quello che ha unito le persone che si sono trovate insieme per dare, con don Lino, l’ultimo saluto ad un ragazzo che si era appena affacciato alla vita.

"Amichevole e generoso, si faceva voler bene per la sua anima pura, per la sua delicatezza, per la sua silenziosa gentilezza e la sua attenzione nel mettere a proprio agio le persone che lo circondavano". Queste le parole usate dai compagni di classe della IV I del liceo Da Vinci per raccontare Giovanni.