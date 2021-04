Il parroco di Valsorda e Mattarello va sotto le finestre dei fedeli per la benedizione delle case

TRENTO. In epoca di pandemia la benedizione delle case, che segue la Pasqua, avverrà direttamente alla finestra. Succederà a Mattarello, il 20 e 21 aprile, quando il parroco percorrerà le vie di Valsorda e Mattarello, recitando le preghiere proposte dai fedeli stessi che potranno farle pervenire alla parrocchia lasciandole in chiesa, consegnandole all’ufficio parrocchiale o inviando una mail all’indirizzo mattarello@parrocchietn.it.

Sarebbe, infatti, impossibile per il parroco entrare in ogni appartamento e una benedizione dal corridoio della casa sarebbe troppo “fredda” e distaccata. Da qui l’idea di scendere in strada, passando di via in via, sotto le finestre delle case. Lo scorso anno, in pieno lockdown, l’iniziativa ebbe un grande riscontro tra i residenti costretti a non uscire di casa, quest’anno dovrebbe ricrearsi la stessa atmosfera.

Il parroco don Duccio attende le preghiere e i pensieri dei fedeli e quindi all’iniziativa “Benedizioni alla finestra” che si vorrebbe far diventare una festa per le comunità.