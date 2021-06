Ignazio Moser, la dichiarazione d’amore di Cecilia in diretta. Ma niente anello in tv: “Sarà un momento privato”

TRENTO. Ignazio Moser, che ha chiuso al quarto posto ieri all’Isola dei Famosi, trasmessa dall'Honduras, è stato il grande protagonista della serata finale del reality show vinto da Awed.

In diretta tv il figlio di Francesco ha letto commosso una lettera che gli era stata scritta da Cecilia Rodriguez, la fidanzata: "Il nostro amore era già scritto nel nostro destino. Hai la capacità di farmi sentire amata, protetta e speciale. Ti amo come non ho mai amato nessuno prima. C’era una volta una bambina, con la testa piena di sogni. Quella bambina ero io e il mio grande amore sei tu, Ignazio. I tuoi nonni si chiamavano Cecilia e Ignazio, quindi il nostro amore era già scritto. Ogni mattina mi svegli col profumo del caffè perché tu sei così, sei speciale. Non avere paura di far vedere a tutti quello che sei, perché tu sei il sole. Le pagine del nostro diario sono ancora bianche perché vorrei che il nostro futuro fosse scritto da noi, insieme”.























Ma quando Ilary Blasi ha rivelato che sotto la sabbia c’era un oggetto speciale, un anello per una proposta di matrimonio, l’ex ciclista ha detto. "Vi ringrazio, ma preferiamo tenere per noi questo momento siamo molto esposti e preferirei vivere questa cosa nel privato". Il che fa pensare che il momento fatidico sia molto vicino.