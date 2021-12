Gardolo, vandali forzano la serratura della casetta di Natale

TRENTO. Risveglio con amara sorpresa questa mattina (18 dicembre) per i vigili del fuoco di Gardolo.

Nella notte è stata forzata la serratura della casetta di Natale in piazza, base logistica per le serate di dicembre che servono anche come occasioni di autofinanziamento per il corpo dei vigili del fuoco volontari.

Niente è stato rubato, scrivono su Facebook i vigili del fuoco, “ma tanto dispiacere per il gesto”.

Tutte le serate previste da qui a Natale rimangono confermate.