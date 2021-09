Folgaria, trovato nel bosco il portellone caduto dall’elisoccorso

FOLGARIA. E’ stato trovato nel pomeriggio, anche con l’ausilio dei droni, il portellone caduto dall’elicottero di Trentino Emergenza la scorsa notte, giovedì 23 settembre, durante un intervento nella zona della valle del Rio Cavallo, vicino a Folgaria. Si trovava nei boschi sopra Mezzomonte.

l velivolo, verso le 2 di notte, si era recato in una piazzola per recuperare un paziente da trasferire in ospedale a Trento. Una volta caricato il paziente, l’elicottero aveva iniziato la normale manovra di decollo dalla piazzola, manovra che prevede una rotazione ampia per allontanarsi da zone abitate prima di imboccare la rotta verso la destinazione, senza alcuna segnalazione di anomalie.

Un minuto dopo il decollo si è verificato un guasto meccanico che ha determinato il distacco del portellone laterale destro.

Non ci sono state conseguenze né per l'equipaggio né per il paziente, che erano assicurati dalle cinture di sicurezza.