Fiera di Santa Lucia a Trento: fra le bancarelle con Green Pass e mascherina

TRENTO. Oggi, sabato 11 e domani, domenica 12 dicembre, si tiene in centro a Trento la tradizionale Fiera di Santa Lucia con orario d’apertura dalle 7 alle 19.

Quest’anno è in forma ridotta, con molte meno bancarelle rispetto al solito per cercare di limitare gli assembramenti; infatti, al fine di ampliare gli spazi di transito non si è proceduto con l’assegnazione dei posteggi di vendita non occupati dai titolari, i cosiddetti “spuntisti” che si mettono in fila all’alba per prendere i posti dei titolari assenti.

Ne mancano circa una cinquantina, portando il numero dei banchi a meno di 300. Mancano infatti, per le incertezze dettate dalle restrizioni, molti titolari, soprattutto da Veneto ed Emilia Romagna.

Come da ordinanza emessa martedì dal sindaco Franco Ianeselli, mascherina e green pass sono obbligatori; per far sì che tutto si svolga regolarmente, all’interno dell’area di mercato è predisposto un servizio di controllo da parte della Polizia Locale, con 26 agenti nell’arco di entrambe le giornate (gli altri sono nella cintura periferica a regolare il traffico di turisti) con il compito di prevenire assembramenti e mantenere le misure di distanziamento, oltre a verificare il rispetto delle altre disposizioni di sicurezza, anche con l’ausilio di personale volontario a disposizione dell’Amministrazione comunale.









































Ecco la Fiera di Santa Lucia: la bancarelle tornano a Trento Oggi (11 dicembre) e domani la Fiera di Santa Lucia torna a Trento. Dopo un anno di forzata sospensione, le bancarelle invadono nuovamente strade e piazze ma gli accessi sono controllati e si entra solo con green pass e mascherina indossata. C.L.

Oltre ai carabinieri in congedo, all’associazione della Polizia di Stato, dell’Ana, si tratta delle hostess e degli stewart con pettorina fluo che invitano le persone ad indossare correttamente la mascherina ma soprattutto, ai varchi prestabiliti, controllano il green pass dei visitatori.

Sono esentati dalle verifiche i cittadini che risiedono all’interno dell’area occupata dalla fiera. La fiera occupa, infatti, le consuete vie del centro storico: via del Suffragio – via S. Marco - Largo Carducci - via S. Pietro - via Galilei (tratto compreso tra via Roggia Grande e Largo Carducci) - via Oriola - via Mantova (tratto da Largo Carducci a via della Roggia Grande) - via Oss Mazzurana – via Diaz - via Manci - via Roma (tratto da via Belenzani a via Pozzo) - via Pozzo (tratto da via Roma a via Torre Vanga) - via delle Orfane - via Cavour - via del Simonino - via Mazzini - via Garibaldi - piazza Erbe - via Belenzani - piazza Duomo - piazza D'Arogno - via Verdi (tratto compreso tra piazza Duomo e via Rosmini) - via Alfieri - via Maffei - via Prati - via S. M. Maddalena. C.L.