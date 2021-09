Europei di ciclismo, occhio ai divieti

TRENTO. Gli europei di ciclismo di Trento entrano domani (10 settembre) nelle tre giornate clou per la viabilità cittadina per via delle gare su strada.

Il Comune ricorda che per le “gare in linea” degli Europei di ciclismo del fine settimana (venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre) sul percorso cittadino di 13 chilometri sarà in vigore – dalle ore 1 di venerdì alle ore 19 di domenica - il divieto di sosta e fermata con rimozione nelle seguenti vie:

corso del Lavoro e della Scienza - via R. da Sanseverino - via Verdi - via Rosmini - via Prepositura - via Roma - via Manci - via S. Marco - via Clesio - via dei Ventuno – piazza Venezia - via Venezia - via Mesiano - via Dallafior - SP204 via Castel di Pietrapiana - via Valnigra - SP204 via Tambosi - via Asiago - via Vicenza – via Bezzecca - via Milano - corso III Novembre - via Perini - via Giusti - L.go Prati - via Monte Baldo - Corso del Lavoro e della Scienza – via R. da Sanseverino - via Verdi – via Rosmini - via Prepositura - via Roma.

La polizia locale precisa che su alcune vie interessate dai divieti di sosta e transito del fine settimana (via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre e via Giusti) sono attualmente presenti ancora numerose auto, che verranno rimosse allo scattare dei divieti, questa notte alle ore 1.