Europei di ciclismo, al lavoro 388 agenti della municipale e 100 volontari al giorno

TRENTO. E’ una macchina organizzativa complessa e delicata quella che accompagna i grandi eventi come gli Europei di ciclismo che si sono chiusi domenica 12 settembre a Trento.

Lo hanno ricordato oggi in conferenza stampa il sindaco Franco Ianeselli e il comandante della Polizia Locale Sattin, insieme al presidente dell'Ana Paolo Frizzi a nome di tutti i volontari che hanno collaborato alla manifestazizone.

La polizia locale ha impiegato 388 agenti, a cui si sono aggiunti ogni giorno 100 volontari. Sono state ben 7200 le chiamate arrivate alla Centrale radio.

Questi i numeri:

- 4.185 ore effettuate dal personale di Polizia locale e da agenti e forestali aggregati

- 388 agenti e personale di coordinamento impiegati per l’intera manifestazione

- 91 agenti impiegati giornalmente

- 24 tra agenti e forestali aggregati per l’intera manifestazione (Forestale, Polizia locale di Mezzolombardo, Storo, Giudicarie, Rovereto)

- 140 punti di presidio della Polizia locale

- 100 volontari al giorno (Ana, Polizia e Carabinieri in congedo, volontari Half Marathon, volontari Sev Rovereto)

- 7.200 chiamate ricevute dalla Centrale radio della Polizia locale dall'1 agosto al 12 settembre

- 6.090 km percorsi in totale: 3250 in moto, 2840 in auto.

Il sindaco ha ricordato anche i 97 incontri con associazioni, responsabili Servizi alla persona, Trentino Trasporti, riunioni con Circoscrizioni, tavoli tecnici con Commissariato di Governo e Questura, simulazione scenari nelle varie sale operative.