De Gasperi, tour virtuale a 75 anni dal discorso di Parigi

TRENTO. A 75 anni dallo storico discorso di Alcide De Gasperi alla conferenza di pace di Parigi, la Fondazione Museo storico presenta un tour online dedicato alla vita del politico trentino raccontata attraverso documenti, aneddoti e riflessioni.

Il salone di rappresentanza di palazzo Geremia ha ospitato questa mattina (10 agosto) la presentazione del percorso virtuale che “in ogni parte del mondo e ad ogni ora del giorno, chiunque può compiere”, come ha detto il sindaco Franco Ianeselli, al termine dell’incontro, che ha toccato momenti di intensità unici. Come unico è stato il personaggio che la mostra “fisica”, nelle sale a pian terreno di palazzo Thun ed ora anche on line, grazie alla Fondazione Museo Storico del Trentino, cui il Trentino e la città di Trento “due entità che si possono unire in un'unica realtà”, come è stato detto, volgono lo sguardo carico di sentimenti di ringraziamento.

Alla presentazione hanno preso parte con il sindaco Franco Ianeselli, l’assessora alla cultura Elisabetta Bozzarelli, quindi il presidente del Conciglio comunale Paolo Piccoli, il direttore della Fondazione, Giuseppe Ferrandi, il curatore della donazione, Paolo Magnanotti e la curatrice della mostra, Elena Tonezzer.

Inaugurata il 18 gennaio 2020, la mostra, come hanno sottolineato sia Ferrandi che l’assessora Bozzarelli, “non ha goduto purtroppo di un periodo di vita troppo felice ma ora ha l’opportunità e la fortuna di poter riprendere vigore anche grazie al tour on line che consente una visita approfondita e più immersiva”. Nel contempo, è stato auspicato, lo stesso palazzo Thun, sede dell’amministrazione comunale e già casa del consigliere comunale Alcide De Gasperi, dovrebbe essere meta di visita da parte dei trentini ma anche degli studiosi e degli appassionati che giungono in città richiamati dal carisma e dalla potenza ancora intatta che emana la figura del nostro statista più eminente.

Così, a 75 anni dallo storico discorso di De Gasperi alla conferenza di pace di Parigi, la Fondazione Museo Storico del Trentino dà nuovo impulso a questo luogo così importante per la città di Trento con un percorso virtuale, figlio dell’emergenza sanitaria che ci accompagna ornai da un anno e mezzo. Se ce ne fosse stato bisogno, l’importanza di questa esposizione è stata testimoniata dalla visita che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, compì allo Spazio De Gasperi. Esposizione permanente di oggetti, immagini e documenti relativi alla vita dello statista, realizzata grazie alla donazione di Maria Romana De Gasperi al Comune di Trento ed alla Fondazione Museo Storico del Trentino

Una sezione del percorso è dedicata alla vita del politico trentino, secondo la cronologia più condivisa dalla storiografia e promuove alcuni dei documenti esposti scelti per importanza e capacità evocativa. Tutte le sezioni che compongono il percorso offrono una selezione di brani tratti da una lunga intervista rilasciata dalla signora Maria Romana al direttore della Fondazione Museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi. I brani del video registrati nella casa di Sella Valsugana accompagnano il pubblico con aneddoti e riflessioni che rendono evidente l’importanza del ruolo della figlia sia rispetto al suo valore di testimone sia di donatrice.

Nella sezione didattica è presente un video che sintetizza le principali tappe della vita di De Gasperi, risultato delle dichiarazioni di alcuni storici locali. Si trovano infine le informazioni per contattare il settore della Fondazione Museo storico, che si occuperà delle attività rivolte alle scuole ed agli adulti, una volta che l’emergenza sanitaria sarà risolta.