Dai voli in parapendio dal Bondone allo yoga sul Doss Trento, con tanti appuntamenti per bambini: ecco “Fall in sport”

TRENTO. Presentata ieri mattina, a palazzo Geremia, la proposta turistica per bambini, famiglie ed appassionati di montagna, che si collega idealmente al Festival dello Sport che inizia domani, giovedì 7 ottobre. Si tratta – come detto dal direttore dell’Apt Trento Monte Bondone Valle dei Laghi, Matteo Agnolin, in una delle sue prime uscite, ribadito dall’assessora comunale Elisabetta Bozzarelli e da Marzia Bortolameotti, per la community Donne di Montagna - di un mese di appuntamenti dal 13 ottobre al 14 novembre, per celebrare l’autunno trentino con un ricco calendario di eventi ed attività all’aria aperta.

E’ nata così “Fall in Sport”, una manifestazione che punta a promuovere l’outdoor sul territorio di Trento e del Monte Bondone ed offrire nuove opportunità sportive a turisti e residenti. Tante le attività organizzate e promosse dall’Apt e da Donne di Montagna in collaborazione col Comune, volte alle famiglie, ai bambini ed agli appassionati di montagna.

Appuntamenti Outdoor

Dal 13 ottobre sarà possibile provare a volare e lasciarsi guidare dal vento prenotando un volo in parapendio dal Monte Bondone, in tandem con l’istruttore. Il 15 ottobre, vertical gratuito ed aperti a tutti con partenza dalla piazza di Piedicastello ed arrivo a Vaneze con un atleta che darà preziosi consigli su come allenarsi al meglio. Il 17 ottobre, l’evento gratuito “Trekking Rosa”, una camminata informativa e consapevole per promuovere la prevenzione al tumore al seno, in collaborazione con la Lilt e l’Associazione accompagnatori di media montagna.

Il 24 ottobre “Sunset Vibes”, treklking al tramonto verso Cima Marzola con cena al rifugio Maranza. Il 30 ottobre Giro delle Tre Cime del Bondone, accompagnati da una guida alpina. A novembre, due corsi di arrampicata uno per principianti ed uno intermedio, alla falesia di Celva sopra il Passo Cimirlo, sempre con le guide alpine.

Appuntamenti Kids e Family

Si inizia il 23 ottobre con un pomeriggio di attività didattiche e dimostrazioni sulla sicurezza in montagna, con la Stazione del Soccorso Alpino Trento Monte Bondone. Il 6 novembre, secondo appuntamento con Stefania Armani, responsabile del Servizio Elisoccorso Trentino Emergenza. Il 16 ottobre alla scoperta delle piante commestibili e curative con un’esperta, dalla piazza di Piedicastello al Doss Trento. Il 30 ottobre bambini protagonisti di “Baby Mindfunlness”, esercizi con la naturopata Francesca Zeni al parco di Gocciadoro, seguiti poi dai grandi. Il 13 novembre due appuntamenti, trekking alla scoperta del Monte Celva per famiglie e caccia al tesoro animalesco, con la dottoressa forestale Paola Barducci, conosciuta come forest_paola.

Appuntamenti con relax e natura

Esperienza esclusiva quella con lo yoga nel prato del Doss Trento, per tutti, con l’Associazione Shakti Yoga Trento, il 22 e 29 ottobre alle 14.30. Al parco delle Albere, il 14 novembre, “Breathrough”, attività con coperta e cuffie curata da Angela Grossi, la dj del respiro.

Come partecipare

Per partecipare a Fall in Sport, è necessaria la prenotazione gratuita o con biglietto acquistabile (in caso di attività a pagamento), sul sito dell’Apt https://www.discovertrento.it/fall-in-sport. Le attività sono promosse sui canali web e social di Apt, su @DonnediMontagna e sul sito www.donnedimontagna.com